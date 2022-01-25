立法院昨三讀通過「酒駕三法」，國民黨主席朱立倫痛批民進黨打假球，只把酒駕未肇事刑責提高到3年以下、增加併科罰金，卻不理國民黨立委所提的完整配套。對此，新北市長侯友宜今上午主持道安會報結束後受訪表示，酒駕是一個犯罪行為，絕對「零容忍」，針對酒駕民眾殷殷期待，期待立法通過後能夠有效率的嚇阻酒駕發生，尤其民眾一直再三說，酒駕累犯是否能夠採取預防性羈押？這部分希望政府能再行思考。

侯友宜說，此外，交通執法單位也特別提到，處罰人以外還有車輛的執行，查扣的時段要非常清楚，這些都是立法院都必須要更周全的，更重要的絕不能以身試法，喝酒就是不能開車，呼籲民眾要自我要求，大家一起酒駕「零容忍」，全力防範不能讓事故發生。

另認為酒駕累犯公布姓名照片有效嗎？侯友宜說，這是一種作法，但最重要的是如是累犯，採取預防性羈押會更具有效果，希望這部分可以再行做思考。