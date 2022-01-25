星展銀行（台灣）成立10周年，在清楚的策略定位與實踐下，星展銀行在台灣業務不斷成長，2021年稅前盈餘達新台幣 23億2300萬元，較前一年度成長 27％。十年來，更繳出資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍的亮眼成績單。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團於1983年進入台灣市場以來，便持續挹注資源，除了進行多次增資，更分別在2008年和2017年，收購寶華銀行的良好資產以及完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉，成為業務觸角完整的全方位銀行。

近年來，星展銀行（台灣）更積極引進全球最先進的金融解決方案、協助企業進行數位轉型、陪伴台灣在地社會企業成長、並於台灣成立金融科技研發團隊，致力成為最「接國際」、「接地氣」與「接人才」的「三接銀行」。

作為全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）善用數位專長，催生包含客製化API串接、人工智能招募系統、運用區塊鏈技術加速融資效率等多項市場首創的創新服務，並針對財富管理客群與企業客戶需求打造新一代行動銀行app及領先的企業網路銀行。

面對疫情衝擊，星展銀行（台灣）的超前部署，除了讓營運與服務於疫情期間不受影響，更大幅推升客戶透過數位管道進行金融交易的比重，廣獲客戶肯定。

星展銀行（台灣）也計畫舉辦「星展十年，勇往向前」系列內、外部活動，感謝員工和客戶的長期支持。林鑫川更親自創作接地氣的台語歌曲「勇敢向前行」，宣示星展銀行（台灣）和客戶逗陣做夥、邁向下一個十年的承諾。