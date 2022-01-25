台北市25日開放2萬568劑BNT疫苗預約，讓民眾在初四至初六接種，9時開放15分鐘有8453人完成預約，半小時已預約過半、達1萬420人，在101個接種點中，已經49個額滿。
市長柯文哲昨宣布，25日上午9時至下午5時，可至北市衛生局網站預約大年初四至初六接種BNT，提供2萬568個名額。
北市副市長蔡炳坤指出，今天上午9時起開放台北市預約系統，才15分鐘就預約完成8453人，到30分鐘已經預約過半、達1萬420人，在101個接種點中，已經49個額滿，尚有餘額歡迎預約。
台北市25日開放2萬568劑BNT疫苗預約，讓民眾在初四至初六接種，9時開放15分鐘有8453人完成預約，半小時已預約過半、達1萬420人，在101個接種點中，已經49個額滿。
市長柯文哲昨宣布，25日上午9時至下午5時，可至北市衛生局網站預約大年初四至初六接種BNT，提供2萬568個名額。
北市副市長蔡炳坤指出，今天上午9時起開放台北市預約系統，才15分鐘就預約完成8453人，到30分鐘已經預約過半、達1萬420人，在101個接種點中，已經49個額滿，尚有餘額歡迎預約。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。