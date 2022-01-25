美國總統拜登24日罵福斯新聞記者杜西（Peter Doocy）是「愚蠢的雜種」（stupid son of a bitch），他似乎沒注意到麥克風沒關，爆粗口過程被聽光光。

一名福斯新聞記者昨（24）日詢問美國總統拜登有關通膨的問題後，拜登似乎沒注意到麥克風沒關，批評記者是「愚蠢的雜種」（stupid son of a bitch），整個爆粗口的過程都被聽光光，甚至直播出去。不過稍後拜登已向記者致歉。

At the end of a Biden photo op, when reporters shouted Q's hoping he'd respond, Fox's Peter Doocy asked, "Do you think inflation is a political liability in the midterms?" Biden deadpanned: "It's a great asset—more inflation. What a stupid son of a bitch." pic.twitter.com/Tt4ZVz5Ynj — Brian Stelter (@brianstelter) January 24, 2022

綜合《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登昨日在白宮內閣會議開始前發表簡短談話，內容主要聚焦如何提升美國經濟競爭力，一名記者接著大聲詢問他有關烏克蘭的問題，讓拜登抱怨記者不應該詢問和主題無關的外交問題。

因此福斯新聞（Fox News）記者杜西（Peter Doocy）轉而詢問經濟問題，在記者們被要求離開白宮東廳（East Room）時，他大聲詢問拜登：「你認為通膨是政治包袱嗎？」

拜登自嘲回應，「不，是巨大資產，更多的通膨」，接著他又補了一句：「真是個愚蠢的雜種。」

目前尚不清楚拜登爆粗口當下知不知道麥克風沒關，不過整個過程已被直播出去。

杜西後續受訪時表示，自己當時沒聽到拜登咒罵他，因為現場太吵了，他是從其他記者口中才知道實情。

杜西為自己的提問辯護，他說拜登不希望記者問和主題無關的問題，而當時記者會聚焦通膨議題，所以他問通膨問題。

根據福斯新聞23日公布的民調，85%的受訪美國人擔心通膨問題。

福斯新聞後續報導，杜西表示拜登親自來電「消除誤解」，強調稍早的言論「無關個人」，並且鼓勵杜西後續繼續提問和其他記者不一樣的話題。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，杜西向來以對白宮提問針對性問題聞名，經常壓迫白宮發言人莎琪（Jen Psaki）、拜登等回應通膨、移民、犯罪等問題。

事實上這也並非拜登頭一次對記者失去耐性、咒罵記者，上周拜登也不滿另一名福斯記者海茵里希（Jacqui Heinrich）的提問，當時海茵里希就烏克蘭局勢問他「為什麼要等普丁先行動」，拜登平靜回應：「多麼愚蠢的問題。」