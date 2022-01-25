俄羅斯與烏克蘭緊張情勢一觸即發，衝擊歐美股市恐慌，不過，美股尾盤戲劇性大逆轉，終場全面收紅，資深分析師指出，他不認為周一的大V轉就是底部，即使戰爭不爆發，光是美國聯準會(fed)升息就足以讓美股還要再探底，台股雖然相對抗跌，但最好還是降低持股比例來因應。

台股24日開低戲劇化收紅，沒想到美股更戲劇化，萬寶投顧投資總監蔡明彰今(25日)表示，昨日的引爆點就是俄烏邊境情勢緊張，美國考慮派兵波羅的海，而俄羅斯也已在烏克蘭邊境集結10萬士兵，俄羅斯股市收盤重挫8%，德法股市收盤也跌逾4%，美股交易時間較晚，道瓊指數一度急殺1100點，那斯達克指數跌逾5%，沒想到道瓊收漲99點，等於強拉1200點，那指也漲0.63%。

蔡明彰指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，這是不得不防的黑天鵝，俄羅斯自去年11月徵兵，俄羅斯股市近3個月不尋常重挫 36%，但油價創7年高、鎳創10年高，小麥、玉米也上漲，似乎有重大內情，俄羅斯為非OPEC第一大產油國，2021年每日產量 1052萬桶，俄烏戰爭將使全球供給短缺，摩根大通估油價上看150美元，將重創全球經濟及股市；俄羅斯的鎳、鋁產量也占重要地位，為全世界第3大鋼鐵出口國，若戰爭遭西方國家經濟制裁，也將拉動這些關鍵金屬的報價大漲。

對於美股摜破年線，周一爆跌之後有人進場搶短，蔡明彰表示，他不認為底部在這，因為即使俄烏戰爭不爆發，光是Fed升息就足以讓美股還要再探底，要說昨日的V轉就是底部，沒那麼簡單。

至於台股，蔡明彰表示，台股是跌破季線後V型反轉，他認為台股還沒有跌夠，但會相對抗跌，建議降低手中持股比例，不要碰高估值股，並注意金屬報價上漲。