專精於提供休閒、流行、運動機能、居家及無縫等針織成衣設計及代工製造之成衣大廠-振大環球（4441）將於1月26日登錄興櫃掛牌交易，參考價為每股105元，主辦券商為福邦證券。

振大環球實收資本額為5.99億元，主要從事成衣設計、製造及銷售。生產基地涵蓋北、中、南越及馬達加斯加，並於北越河內設有集團設計打樣及海外管理中心。

振大環球表示，該公司已為近年國際大事如新冠疫情、地緣政治風險、供應鏈瓶頸等提早做下充足的準備，例如於越南的北部、中部及南部與非洲馬達加斯加等地設立生產基地，同時建立策略聯盟代工夥伴，可為客戶靈活調配產能，減少集中單一產區的風險。另公司亦深耕電商通路及國際品牌多年，近年因受惠於疫情影響，消費習慣轉為線上消費型態與歐美通路及品牌客戶針對有ODM設計能力的廠商集中下單趨勢，公司未來的營運可期。

振大環球2020年營業收入為新台幣45.62億元，稅後淨利為2.76億元，每股純益5.51元。受惠美國民生消費開始復甦，終端客戶回補庫存，2021年1~11月合併營業收入為61.04億元，稅後淨利為5.10億元，每股純益9.14元，創近期新高。展望未來將持續設計兼具創新及品質之產品，滿足客戶所需，深化客戶關係，厚植企業競爭力以鞏固經營根基，並時時關注市場動態及國際局勢，及早布局因應未來變化，為客戶及振大環球創造雙贏局面。