大陸國家網信辦微信公眾號「網信中國」25日發布關於開展「清朗·2022年春節網路環境整治」專項行動的通知指出，為營造文明健康、喜慶祥和的春節網上輿論氛圍，中央網信辦決定即日起開展為期1個月的「清朗·2022年春節網路環境整治」專項行動。嚴防違法失德藝人利用晚會、直播等轉移陣地復出。

通知表示，工作目標方面，聚焦春節期間網友使用頻率較高的平台環節和服務類型，聚焦解決影響上網觀感、群眾反映強烈的網路生態問題，堅決清理一批違法違規資訊，處置一批帳號和平台，整治網路不良行為亂象，遏制不良文化傳播勢頭，大力淨化網路生態，為廣大網友尤其是未成年人營造健康、喜慶、祥和的春節網路環境。

通知稱，工作任務方面，此次專項行動開展時間為即日起至2月下旬，重點包括以下五方面整治任務：

1. 集中整治網路暴力、散播謠言等問題，切實維護網友利益。一是重點整治藉疫情、社會熱點事件等挑動網友對立，進行人肉搜索、辱駡攻擊等網路暴力行為。二是集中處置公眾帳號為吸引流量惡意蹭炒春節話題，編造傳播謠言、拼接翻炒舊聞、誤導公眾認知、誤導老年人群體等問題。三是嚴肅查處春節期間以「搶紅包」「免費送」等方式，誘導網友點擊實施網路詐騙等問題。四是集中查處低俗彈窗廣告，清理評論環節不良連結，深入核查問題線索，從嚴處置一批從事色情、賭博交易的網站平台。

2. 持續開展整治，嚴防「飯圈」亂象反彈反復。一是及時清理借春節相關話題炒作娛樂明星低俗緋聞醜聞等資訊，嚴防違法失德明星藝人利用晚會、直播等轉移陣地復出。二是加強春節期間娛樂明星網上資訊呈現規範管理，嚴格對標相關資訊呈現標準，防止過度占用公共平台資源。三是重點關注明星、經紀公司（工作室）、粉絲團（後援會）、娛樂類帳號，加強正向溝通引導，集中查處挑唆粉絲群體互撕謾駡、誘導應援打榜等資訊。

3.加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力度，遏制不良網路文化傳播擴散。一是嚴格管控炫富拜金、賣慘審醜等問題，集中清理宣揚拜金主義、攀比享樂資訊，打擊編造悲慘經歷、渲染悲觀情緒、故作醜態表演等行為。

二是嚴肅處置獵奇惡搞問題，排查清理涉及暴飲暴食、獵奇倫理劇情資訊，關停含有不良PK內容的直播間。三是從嚴查處宣揚封建迷信等問題，排查清理打著高科技名義宣揚迷信思想的不良資訊，嚴厲打擊以自動算命、網路占卜等方式，違規獲取個人資訊或實施詐騙等行為。

4.從嚴整治「網紅兒童」「軟色情」等問題，保障未成年人合法權益。一是嚴控春節期間借「網紅兒童」牟利行為，不得利用未成年人發佈低俗不良短視頻資訊，禁止未成年人出鏡直播，防止未成年人以聲音、肢體等方式變相出鏡。二是聚焦春節期間未成年人使用頻率較高的服務應用，大力整治涉未成年人「軟色情」、邪典視頻、自殺約死、祖安黑界等突出問題。三是進一步完善青少年模式，嚴格時間限制和功能限制，不得誘導未成年人「氪金」打賞，防止未成年人沉迷網路。

5.加強重點頁面版面生態問題治理，營造良好春節氛圍。聚焦網站平台首頁首屏、熱搜榜單、熱門話題、PUSH彈窗和重要新聞資訊內容頁面等重點位置版塊，積極呈現正能量資訊，及時清理淫穢色情、低俗庸俗、血腥暴力、恐怖驚悚等違法和不良資訊，維護良好頁面版面生態。

通知表示，工作要求方面有三：1.抓好組織實施。2.壓實平台責任。3.強化處置曝光。