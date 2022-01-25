本土疫情不斷擴大，從最初的桃園機場群聚，擴散到中壢西堤餐廳群聚，到現在高雄也出現確診者，讓不少民眾遲疑是否該取消過年餐廳訂位，對此，胸腔暨重症科醫師黃軒分享，餐廳內用最危險的位置是坐在確診者旁邊，這個位置接觸到的飛沫會比坐對面的人還多五倍。

黃軒今在臉書分享，很多人好奇餐廳內用，為何連鄰座之間都要放隔板呢？根據日本理化研究計算科學中心的研究團隊模擬餐廳四人桌用餐，試圖找出感染風險最高的位置，結果竟然不是坐在感染者正對面的人，而是坐在感染者旁邊最危險。

黃軒指出，該日本研究利用超級電腦模擬客人內用的狀況，當四個人同坐一張桌子、談話時間大約一分鐘，結果發現坐在感染者旁邊的人，會比坐在對面的人接觸到約五倍的飛沫，而這也是傳染風險最高的位置，因此在鄰座設置隔板是很重要的。

黃軒表示，雖然坐在感染者旁邊最危險，但不代表坐在正對面的人就沒有風險，不要忘了，只要脫下口罩吃飯聊天，在吵雜的環境中，大聲說話的過程中，會噴出近萬顆的飛沫，萬一邊吃邊聊，不小心嗆到咳嗽了，則可能噴出15000多顆的飛沫給對方。

研究團隊也計算出室內隔板最佳高度為140公分，因為若隔板僅120公分，在用餐過程中若有人咳嗽，那就會有50％的飛沫直接噴到坐在正對面的人身上；但若隔板有140公分，對面用餐者咳嗽則有50％的飛沫可被隔離板阻擋；但如果隔板設到160公分，反而會因為太高而阻礙室內通風換氣，讓病毒顆粒滯留於空氣中，而不容易飄散。

黃軒坦言，在餐廳這種封閉空間裡面用餐，除了隔離板以外，「通風」等防疫措施也是相當重要，但疫情燃燒下，最重要的卻是個人的「自律規範」。