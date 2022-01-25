星展銀行在台子行－台灣星展銀行2022年1月歡慶成立十周年，在清楚的策略定位與實踐下，星展銀行在台業務持續成長，2021年稅前盈餘達23.23億元、年增達27％，十年來並繳出資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍的亮眼成績單。

展望後市，台灣星展銀行將持續創新，並在拓展業務之際力行永續、深耕台灣。為歡慶子行成立十周年，台灣星展銀行計畫舉辦「星展十年，勇往向前」系列內外部活動，林鑫川更親自創作接地氣的台語歌曲「勇敢向前行」，宣示台灣星展銀行邁向下個十年承諾。

台灣星展銀行總經理林鑫川表示，星展集團1983年進入台灣市場以來，便持續挹注資源，除進行多次增資，並分別在2008年和2017年收購寶華銀行良好資產、完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉，成為業務觸角完整的全方位銀行。

林鑫川指出，台灣星展銀行近年來更積極引進全球最先進的金融解決方案、協助企業進行數位轉型、陪伴台灣在地社會企業成長、並於台灣成立金融科技研發團隊，致力成為最「接國際」、「接地氣」與「接人才」的「三接」銀行。

而台灣星展銀行亦善用數位專長，催生包括客製化API串接、人工智慧招募系統、運用區塊鏈技術加速融資效率等多項市場首創的創新服務，並針對財富管理客群與企業客戶需求，打造新一代行動銀行app及領先的企業網路銀行。

面對疫情衝擊，台灣星展銀行超前部署，讓營運與服務於疫情期間不受影響，並大幅推升客戶透過數位管道進行金融交易比重，廣獲客戶肯定。

因應全球追求環境永續浪潮，星展2017年便將環境永續納入集團核心策略，並揭櫫「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」三大永續主軸。

台灣星展銀行除在企業營運端力行節能減碳，亦積極將金融本業與永續結合，發行全亞洲首張使用友善環境材質製作的信用卡「星展eco永續卡」、推出將存款與永續結合的「綠色存款」、參與再生能源融資，並攜手企業客戶合作多起永續連結貸款。