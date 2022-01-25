倒數不到一周即將迎向金虎年，「這一鍋皇室秘藏鍋物」為回饋愛吃鍋的粉絲，今年推別推出「鴻虎福旺好運年 迎新春送春聯」活動，會員來殿不限金額消費，即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，「燒肉同話」則推出「虎虎生風好運籤」，滿額隨機抽出百元抵用券、精選食材大方送，「這一小鍋」祭出「虎氣金來 新春加菜金」活動，消費任一套餐，最高佰元加菜金等著刮，超多虎年春節限定活動，就是要消費者春節連假，肚子吃飽飽，好運才會跟著飽。

這一鍋皇室秘藏鍋物獨家調配中藥材，湯頭鮮美，帶有濃郁胡椒味招牌老火湯，還是多汁入味的招牌鴨血及豆腐的經典御膳麻辣鍋，亦或是散發出溫潤酸香的一品酸菜鍋，都是深受饕客念念不忘的好滋味，繞富趣味的千張豆腐紙更是新舊朋友到店必點的趣味菜，親朋好友動手揮毫寫下的祝福，一口吃下滿滿心意，春節期間升級來就送，凡至全台任一這一鍋門殿，內用不限金額消費即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，將甜菜根融入豆腐紙中，呈現大紅福氣的春聯紙，1/24-2/6午、晚餐限量贈送，贈完為止，親朋好友歡聚，絕對吸睛又有趣。

甫於12月升級食材的燒肉同話，廣受肉控們的喜愛，近2個月來好評不斷，與粉絲們同慶喜迎虎年，無論是海陸雙拼精緻套餐的經典店，還是數十種頂級肉品海鮮的吃到飽店，2/1-2/13內用單筆消費滿2000元，即可抽虎虎生風好運籤1張，滿4000元抽2張，以此類推，抽完為止，吃越多越划算，不只送出最高500元抵用券，還有牛舌、精選草蝦等燒烤控最愛的夢幻食材，走春踏青吃肉補元氣趁現在!主打台灣懷舊風格的這一小鍋，要讓消費者們體驗復古金虎年，1/27-2/5至全台這一小鍋分店(不含呷BAR店)，內用消費任一套餐即贈刮刮卡1張，2份套餐送2張，以此類推，張張有獎，送完為止，最高刮出100元加菜金，現刮現用超級划算，無論是加點精選盤肉盤，還是絕配火鍋料，通通都百搭。春節九天連假安排美食饗宴之旅，火鍋、燒肉一次滿足，吃飽吃滿過好年。

這一鍋餐飲集團三品牌瞄準宅商機，即日起至1月底，多款外帶套餐優惠，這一鍋皇室秘藏鍋物(不含Share More吃到飽)推出多款雙人、三人套餐，超值價999元起；這一小鍋則是祭出套餐任選兩套88折，三套85折；燒肉同話多款燒肉丼飯、咖哩飯、輕食沙拉等，數十種選擇138元起，滿300元享95折、700元9折、1000元85折，超級優惠只限外帶自取，無論是過年團聚加菜，還是三五好友相約，都能輕鬆享受大廚美味。