今日（24）最新民調顯示，國人對開放日本福島暨周邊四縣市產品的態度，3成9支持開放，5成5不支持，支持者比前兩次增加10.5個百分點、反對者減少 10.9 個百分點，兩次民調結果相差甚鉅。此消息引發熱議，有網友認為民調「神逆轉」的關鍵在於，民眾想到自己真有可能把核食吃進肚，那種恐懼感是很強烈而實在的，更有人痛批執政的民進黨「多行不義必自斃」。

台灣民意基金會今日公布最新民調顯示，「如果蔡政府決定『為提升台日關係，在嚴格審查下，開放日本福島及核災區周邊四縣市農產品與食品進口』，請問您會不會支持？」結果發現12.3％非常支持，26.5％還算支持，17.5％不太支持，37.1％一點也不支持，6.7％沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這不能不說是台灣人態度的一個大翻轉。游並指出，這項發現傳遞一個訊號，若蔡政府近期開放日本福島及周邊四縣市農產品和食品進口，將遭遇全國明顯過半數民意反對，但相對開放美國萊豬進口時所遭遇的強大民意杯葛，已弱化許多。

民調顯示日本核食反對者暴增一事引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》相關連結留言：「當人民想到自己可能把核食吃下肚，那種恐懼感是很強烈而實在的，這種感覺騙不了人，害人可能誤吃都不怕報應？」「多行不義必自斃，民進黨小心報應臨頭」、「這麽有『福』氣的食物就進口來全部給民進黨吃」、「綠塔班真好笑，怕幾乎不可發生核四核幅射，反而將受日核污染食物放入肚內」、「老實說沒有人瞧得起台灣人，長久以來，都是用四腳走路」。