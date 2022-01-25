納豆驚傳腦出血送醫開刀搶救，演藝工作全面停工，不過經紀人表示跟納豆母親再次確認後，人目前已經平安無事，而他原本今天要南下高雄出外景的節目《食尚玩家》，製作單位也緊急找到人代班救火，確定錄影行程照舊，節目不會因此開天窗。

納豆傳出出血性中風住院，手頭握有五節目主持棒的他，據悉已向製作單位請假到年後，根據《ETtoday光雲》報導，《3國智》及《我這麼可愛》2節目在上周已錄完年前存檔，原本昨天要錄製的《同學來了》，則是臨時喊卡，至於今天起要到高雄出4天外景的《食尚玩家》，則是緊急找來梁舒涵、黃鐙輝2人代班，與主持人曾子余南下完成錄影。

納豆驚傳腦出血送醫開刀，《食尚玩家》找來梁舒涵、黃鐙輝代班。（中時資料照）

據悉，納豆事發前還與曾子余討論《食尚玩家》外景事宜，如今傳出出血性中風住院，讓製作單位找來梁舒涵、黃鐙輝2人代班，不過黃鐙輝由於年前工作滿檔，只能挪出27、28日兩天代班，至於正在演八點檔《機智校園生活》的梁舒涵，則是擔任今、明兩天代班主持人，讓節目能照原定計畫進行。

根據《三立新聞》報導，有網友爆料納豆動完手術後在加護病房觀察，但又有一消息指出由於出血太多，檢查發現時已無法開刀，只能先放「引流管」減輕腦部血壓，對此，經紀人親上火線澄清消息：「沒有啦，請關心他的爆料者冷靜，也給病人靜養空間。」