楊姓女子騎電動自行車用手機導航被巡邏警網攔下。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

冬令進補結果進了牢籠！高市1名楊姓女子24日清晨騎乘電動自行車行經新興區文化路時，因迷路用手機導航，巡邏警網經過發現楊女臉色紅潤，趨前盤查，楊女聲稱自己未喝酒，但坦承因天冷，稍早前和友人一起吃了薑母鴨進補，警方對她施以酒測，結果酒測超標，當場被逮捕送辦。

新興分局五福所巡邏警網24日清晨5時5分許，巡經文化路和仁愛二街口實，發現23歲的楊姓女子邊騎電動自行車邊使用手機，警方趨前將楊女攔下後，發現楊女臉色紅潤疑似有飲酒情形。

楊女當下否認喝酒，但坦承剛才在友人家吃了薑母鴨補身體，警方隨即對楊女實施酒測，結果一測超過0.25毫克標準值，令楊女傻眼，警方當場告誡薑母鴨湯等進補食品仍有加酒類調味，食用後不可駕車，以免酒駕違規觸法，警訊後依公共危險罪嫌將楊女移送法辦。

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