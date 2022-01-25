新冠肺炎爆發2年，至今疫情仍未消散，病毒甚至多次變異，近日台灣也難擋Omicron的超強傳染力，爆出本土疫情，社會氛圍因此緊張起來，對於戴口罩、勤洗手消毒等基本防護，更加嚴格看待，而身為經常出入公共場所的藝人、網紅等，其行為也被以更高標準檢視，「反骨男孩」成員蕾菈(Lyla)，就po文抱怨每每更新總被正義魔人監督是不是沒戴口罩，讓她忍無可忍，暴怒發文反擊：「一定要把我們當智障嗎」。

網紅兼YouTuber蕾菈，是YT團體「反骨男孩」的一員，平常除了自己頻道外，也會跟團員、其他YouTuber們集結一起拍片，甚至出席大大小小商業活動，曝光度頗高，而隨著台灣本土疫情升溫，防疫標準又成熱議話題，蕾菈很自然就成為了重點監督目標，而這讓她很受不了。

蕾菈在社群po黑底白字文吐怨，透露只要YT上新片，「總是會有人在下方正義魔人監督我們是否沒有戴口罩」，甚至直接指責他們怎麼沒有戴口罩？這讓蕾菈實在無法理解，因為「拍攝當下就不是現在，拍攝也是在符合防疫規範情況下拍的」。

看到這些監督留言，蕾菈不忍了，直接暴怒回擊：「我就不懂，管好自己很難嗎？一定把我們當智障嗎？現在這種情況，你覺得我們有可能出門街訪？甚至不戴口罩嗎？」，她也請求眾人不要再這樣留言，「我們不是笨蛋，也不會拿健康開玩笑，請別再當正義魔人了，謝謝」。