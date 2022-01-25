截止到1月24日，除天津市外，大陸30個省（自治區、直轄市）均召開了2022年地方兩會。從公開資訊來看，所有省分均將GDP增長目標設定在5％以上的水準，和過去兩年平均增速基本持平，顯示強烈的穩增長意願。

據澎湃新聞報導，和去年相比，大陸多數地區的GDP增長目標均有所下調。其中，湖北省下調幅度最大，從10％以上下調至7％，北京從2021年的6％以上下調至5％以上，貴州的增長目標從8％左右下調為7％左右。

從已公佈2022年GDP增速目標的省分來看，沒有一個省將增速目標定在5％以下，背後與去年中央經濟工作會議的穩增長政策導向不無關係，地方經濟增速目標若過低，與中央的經濟工作目標並不匹配。

財信證券首席經濟學家伍超明也表示，2020年我國GDP同比僅增長2.3％，基數明顯偏低，導致2021年GDP同比增速高達8.1％。但隨著低基數效應消退，2022年各地GDP增速目標有所下調，屬於正常的調整，並不代表經濟出現大幅回落。

在已公布資訊的30個省分中，有24個省分將增長目標設定在5.5％以上的水準，多數集中在6％-7％之間。有個別省提出了更高的增長目標 ，例如，安徽、江西兩省將目標設在7％以上，海南更是將增長目標設在9％左右的高位。