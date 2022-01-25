具原住民身份的46歲高姓男子，23日晚間黃湯下肚後，竟持非法自製獵槍到曾發生糾紛的鄰居家門口，朝屋內開槍，所幸無人受傷，警方循線逮捕高男後，起獲犯案用非法獵槍1支、喜得釘1枚、鋼珠1包等物。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

具原住民身份的46歲高姓男子，23日晚間黃湯下肚後，竟持非法自製獵槍到曾發生糾紛的鄰居家門口，朝屋內開槍，所幸無人受傷，警方循線逮捕高男後，起獲犯案用非法獵槍1支、喜得釘1枚、鋼珠1包等物。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

具原住民身份的46歲高姓男子，23日晚間黃湯下肚後，竟持非法自製獵槍到曾發生糾紛的鄰居家門口，朝屋內開槍，所幸無人受傷，警方循線逮捕高男後，將依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪名移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名居住在花蓮縣秀林鄉具原住民身份的46歲高姓男子，日前和鄰居馬姓男子發生損毀糾紛，疑心存芥蒂，23日晚間黃湯下肚後，竟持非法自製獵槍到馬男家門口，朝屋內開1槍，「蹦」的一聲，嚇到正和家人在屋內聊天的馬男，所幸無人受傷，不過客廳牆面遭子彈毀損貫穿，警方循線逮捕高男後，將依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪名移送偵辦。

吉安警分局水源派出所23日晚間9時許，獲報秀林鄉水源村發生一起槍擊案件，員警趕抵現場後，立即封鎖現場，發現馬姓男子家中客廳的矽酸鈣板牆面遭毀損貫穿，所幸現場無人受傷。

吉安警分局偵查隊長王世光指出，經查互為鄰居的高男與馬男，曾在1月初發生毀損糾紛，高23日晚間酒後持無照自製獵槍到馬男家門前，朝屋內射擊1發後，即持槍返家，而馬男聽到「蹦」的一聲，加上看見客廳牆壁遭子彈貫穿，嚇得趕緊報案。

員警循線前往高男住處將他逮捕，並在其倉庫內，起獲犯案用獵槍1支、喜得釘1枚、鋼珠1包等物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪名移送花蓮地檢署偵辦。

警方指出，高男犯案用的自製獵槍未申請取得執照，原住民若未依規定持自製獵槍前往打獵，可依槍砲彈藥刀械管制條例處2000元至20000元不等罰鍰，不過他藉非法自製獵槍涉嫌犯案，因此也將依刑法進行偵辦。

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