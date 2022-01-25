周海媚過去演出《倚天屠龍記》有「最美周芷若」封號，近年她回鍋演該劇最新版本，雖換了角色，仍被譽為「最美滅絕師太」，55歲常被稱讚美魔女的她，外型長年維持得宜令人稱羨，最近卻意外失手，在抖音中上傳了濾鏡效果開太大的影片，被網友酸認不出是誰，還有人諷刺她長相變成跟一般的整形網紅差不多。

周海媚近年因疫情影響工作量減少，去年5月她透露終於接種到新冠肺炎疫苗，有網友問她不是傳聞罹患紅斑性狼瘡多年，怎麼還可以打疫苗？周海媚則親上火線澄清：「謝謝，我沒有病，請別相信謠言。」而她一向活的自然，不追求人工美，曾坦言若看到有皺紋就有皺紋，直說：「怎麼了？那我就不活了？」並表示若去追尋大眾認同的美感，打針打到臉變形，「就不是自己了」。

周海媚玩抖音濾鏡開太大認不出。（圖／取自《on.cc東網》）

去年底周海媚受邀上「沸騰之夜」獻唱94年版本《倚天屠龍記》的片尾曲〈愛江山更愛美人〉，當晚她身穿一襲低胸灰色禮服，表演時相當正常，但當升降舞台升起時，周海媚臉上便閃過緊張神情，舞台降下後她更是直接蹲下露出北半球，原來私下的她有懼高症，敬業完成工作後才展露出真實性情，意外掀起討論。

近年，周海媚都定居在北京，近日北京下大雪，她少女心大開，帶著絨毛帽子、外套、圍巾到戶外跟小孩及狗狗一同玩雪，並拍下影片放上抖音，但片中的她不慎將濾鏡效果開太重，可見她眼睛大了快三倍，皮膚也超級雪白光滑，雖然極美但卻讓網友有些認不出，還有人說：「沒說真不知道這是周海媚啊？」

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