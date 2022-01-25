房市多熱?根據「591實價登錄」資料，2021年全台十大交易熱區當中，前三名分別是桃園、淡水及中壢區，光前三區總計就有超過萬件的交易量，可見熱度。值得注意的是擠進第十名的汐止區，擺脫過去淹水、潮濕等形象，靠著親民房價磁吸南港、內湖買盤，躍升成為交易熱區。

據「591實價登錄」資料統計，2021年七都各行政區成交狀況，剔除特殊交易，前十大熱門行政區出爐，591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，交易量冠軍落在桃園市桃園區，全年度交易量突破4千筆，除了本身就是桃園市發展中心外，近年來包括中路、經國、小檜溪等重點重劃區蓬勃發展，也帶動交易狀況，且目前房價還在2字頭親民價格，也吸引新北買盤等鄰近區塊跨區買房。

擁有4百萬人口的新北市，去年一口氣5區入榜，其中首購天堂淡水區勇奪亞軍，也有近4千筆的成績，淡海輕軌通車後，串聯捷運信義線，拉近與台北市距離，且有新市鎮大批的待售新屋量能帶動，真理、淡江等大學學區周邊也是套房交易熱絡，因此整年度交易量驚人。

第三名桃園市中壢區本就是交易熱區，有許多各具特色的商圈周邊交易夯，且再加上青埔重劃區新成屋的買氣也隨著這波房市熱浪中發光發熱，再者，機捷通車後，沿線站點房市也拉近與雙北市通勤時間，畢務潔分析，再加上中壢原就有高鐵、台鐵等機能，成為桃園唯一擁有三鐵重大交通機能的行政區，平均房價還在2字頭，當然吸引許多外地客跨區購買。

台中這次有西屯、北屯兩大屯區進榜，均有三千筆左右的成交，第七名西屯區精華地段，有七期指標豪宅區塊成交量支撐，西屯亦有中科買盤客群，交易量能衝破3千筆不意外，第九名北屯區為台中當地交易熱區，主要是中古屋大樓還有1字頭行情，吸引不少口袋不深有預售考量的首購族。第十名汐止區也是因為近年來鄰近的內湖、南港房價暴衝難以親近，再加上基隆河整治有成，已少有淹水狀況，華麗轉身成為大台北地區交易十分熱絡的區塊。