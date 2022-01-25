俄羅斯盧布和俄羅斯股市周一下跌，歐洲、中東歐、非洲、拉丁美洲等新興市場因擔心俄羅斯入侵烏克蘭而大幅下滑。

俄羅斯盧布下跌了近2%，來到近14個月低位；烏克蘭幣也來到逾1年低位。目前歐盟準備前所未有的制裁行動，北約也加強了對東歐的軍援。

俄羅斯和烏克蘭的美元債券周一持續下跌。

俄羅斯指責西方的「歇斯底里」，並堅稱沒有打擊鄰國的計畫。但它在烏克蘭邊境附近集結了約10萬軍隊。許多國家已經開始從基輔撤離外交官。

TD證券主管Cristian Maggio說，市場正在追趕預期中的變化；衝突的可能性提高，許多投資人開始對沖他們的頭寸。而東歐地區仍是危機的中心，新興市場在整體上將回落。

白俄羅斯盧布跌1.4%，來到去年4月低位，波蘭幣、捷克克朗以及匈牙利幣皆下跌約0.5%，南非幣也回落1%。

在股市方面，在能源股領跌之下俄羅斯股市下挫5.9%，來到近1年低點，以美元計價的俄羅斯指數(RTS index)大跌11%。

中東歐地區的股市都跌在1.2%至4.6%之間。土耳其股市跌5%。

Maggio說，緊張情勢升溫，讓他預測俄羅斯央行二月有升息50個基點的上行風險。

在拉丁美洲，巴西幣和墨西哥披索分別下跌0.8%和0.7%。拉丁美州股票指數跌2.9%。