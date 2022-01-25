智邦(2345)今年受惠缺料問題逐漸舒緩，且訂單能見度仍高下，法人看好，全年有機會重回獲利1個股本，智邦今開高震盪走高，盤中帶量大漲逾3.5%，一口氣站回5日、10日、季線關卡。

智邦2021年第四季營收171.45億元，季增加12.8%、年增加9.2%，顯示營運已在回溫軌道，缺料問題也持續舒緩，累計2021全年營收595.99億元，年增率達9.4%。

智邦訂單能見度仍高，且將受惠零組件逐漸緩解，上半年將於台灣新增2條產線以擴張產能，未來營收具潛在上檔空間。

惟法人點出，智邦獲利方面基於亞洲區客戶仍處於事業開展前期，備加壓力將拖累毛利率；美系元宇宙客戶與雲服務客戶400GbE出貨將較2021年回溫，然因目前仍未具顯著規模效應，因此在逐漸取代100GbE產品的同時將稀釋高階產品毛利率；以及原物料漲價與缺貨問題短期內仍持續對獲利表現造成影響。

整體來說，智邦2022年毛利率仍承壓，但營收、獲利仍會相較2021年成長，每股獲利有機會挑戰重回1個股本。