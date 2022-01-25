中鋼(2002)去年業績創歷史新高，全年自結合併稅前淨利844.14億元，年增29.49倍，每股合併稅前盈餘約5.35元。法人推估，中鋼去年每股稅後淨利雖低於原先的約4元之預期，但仍有逾3.8元之上的水準，上看3.9元，以中鋼往年配息率約7~8成計，隱含現金殖利率上看7~8%，今早股價相對有撐。

中鋼24日公布自結合併財報數字，自結2021年12月稅前淨利59.61億元，比11月續降24%；去年第四季自結稅前淨利約224.8億元，比第三季高峰減少15.9%；2021年合併營收及獲利仍創新高，自結去年稅前淨利844.13億元，年增近30倍，每股合併稅前盈餘約5.35元。

中鋼2021年受惠鋼市暢旺，去年營運創佳績；中鋼2021年營收達4683.7億元新高，年增49%；營業利益達797.57億元，年增33.7倍，稅前淨利844.14億元，年增29.49倍。法人預估，中鋼2021年稅後淨利可望超過600億元，EPS估逾3.8元。

中鋼2008年以來配息率均逾6成，若保守以6成看待，以本周一收盤價33.45元計算，中鋼隱含現金殖利率即可達6.8%。

展望2022年，中鋼看好2022年全球各地積極推動基礎建設，將帶動鋼鐵需求保持成長，供給面部分，隨著中國、日本等亞洲鋼廠陸續釋出減產、歲修訊息。此外，原料面部分，澳洲煤礦已漲到每公噸400美元以上，鐵礦砂回升至逾130美元，原料成本走揚，支撐目前亞洲鋼價築底，中鋼預期農曆年後、3月鋼價就可望結束盤整局面，第二季起鋼價有機會將重回漲勢。