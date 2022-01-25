中國人民銀行25日公布，為維護春節前流動性平穩，今日開展人民幣（下同）1500億元14天期逆回購操作，利率持平於2.25％。

這是本周人行重啟14天逆回購後，連續第二日將規模定在1500億元。因今日有1000億元逆回購到期，據此計算，單日繼續淨投放500億元。

時隔一個月後，人行周一在公開市場重啟了14天期逆回購，利率也跟隨上周7天期品種走勢，下調了10個基本點，當日並淨投放500億元。

據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模5000億元，分布在周一至周五，每日均為1000億元。