距離農曆春節不到一周，為搶攻年節聚餐商機，這一鍋餐飲集團旗下三品牌推出新春限定活動吸客！

其中，這一鍋皇室秘藏鍋物推出「鴻虎福旺好運年迎新春送春聯」活動，不限金額消費，贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份；燒肉同話推出「虎虎生風好運籤」，滿額隨機抽出百元抵用券、精選食材大方送；這一小鍋祭出「虎氣金來新春加菜金」活動，消費任一套餐，最高百元加菜金等你刮！

這一鍋餐飲集團表示，旗下「這一鍋皇室秘藏鍋物」獨家調配中藥材，湯頭鮮美，帶有濃郁胡椒味招牌老火湯，還是多汁入味的招牌鴨血及豆腐的經典御膳麻辣鍋，亦或是散發出溫潤酸香的一品酸菜鍋，深受饕客喜愛，繞富趣味的千張豆腐紙更是到店必點的趣味菜，親朋好友動手揮毫寫下的祝福，一口吃下滿滿心意。

春節期間升級來就送，凡至全台任一家這一鍋內用，不限金額消費贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，將甜菜根融入豆腐紙中，呈現大紅福氣的春聯紙，1/24-2/6午、晚餐限量贈送，贈完為止。

甫於去年底升級食材的「燒肉同話」品牌，2/1-2/13內用單筆消費滿2000元，即可抽虎虎生風好運籤1張，滿4000元抽2張，以此類推，抽完為止，不只送出最高500元抵用券，還有牛舌、精選草蝦等燒烤控最愛的夢幻食材！

主打台灣懷舊風格的「這一小鍋」，1/27-2/5至全台分店（不含呷BAR店），內用消費任一套餐即贈刮刮卡1張，2份套餐送2張，以此類推，張張有獎，送完為止，最高刮出100元加菜金，現刮現用！

此外，這一鍋餐飲集團三品牌瞄準宅商機，即日起至1月底，多款外帶套餐推出優惠，這一鍋（不含Share More吃到飽）推出多款2人、3人套餐999元起；這一小鍋祭出套餐任選2套88折、3套85折；燒肉同話多款燒肉丼飯、咖哩飯、輕食沙拉等138元起，滿300元享95折、700元9折、1000元85折。