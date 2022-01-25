大陸黨媒環球網25日報導，加拿大外交部遭駭客攻擊，有外媒又開始扯上中俄了。據路透社消息，加拿大官員當地時間24日表示，有駭客上周對加拿大外交部發起了一次網路攻擊，目前加外交部一些伺服器仍處於癱瘓狀態。環球網指出，雖然加拿大官方並沒有透露渥太華認為誰該對此事負責，但外媒的表述卻有意無意地帶節奏，把話題往中國身上引。

環球網報導，這一事件於上周三被發現。一天後，加拿大訊號情報機構發聲將矛頭對準俄羅斯，聲稱關鍵基礎設施的網路運營商應加強對「俄政府所支持的威脅」的防禦。

「關鍵服務……正（恢復）運作。但一些互聯網接入和基於互聯網的服務暫無法運行。」加拿大政府國庫委員會24日在一分聲明中稱。

「沒有跡象表明任何其他政府部門受到影響，」聲明還補充說，不會公佈更多細節。

環球網指出，雖然加官方並未給出結論，但路透社顯然有意挑事，聯繫上此前加情報機構的說辭：當被問及俄羅斯是否應為此事負責時，加拿大國庫委員會和加外交部都沒有做出回應。

環球網稱，報導繼續渲染說，加拿大對俄羅斯在烏克蘭邊境「軍事集結」採取了強硬立場。近期，俄烏關係加速惡化，雙方在兩國邊境地區部署了大量軍事人員和裝備。美國及北約等方面聲稱，俄羅斯在靠近烏東部邊境地區集結重兵，有入侵之勢。俄方予以否認，強調北約活動威脅俄邊境安全，俄方有權在境內調動部隊以保衛領土。

環球網表示，提完俄羅斯後，路透社還故意扯上中國。報導稱，渥太華很少談及其系統遭駭客入侵問題，但在2011年和2014年，有加官員稱中方涉嫌侵入加拿大研究機構和官方機構。

環球網強調，其實，當時的指控也毫無事實依據，中國外交部發言人當時也做出回應稱，加方無端指責是不負責任做法，中方對此堅決反對。中國政府一貫反對包括「駭客」行為在內的任何破壞互聯網和電腦網路系統的犯罪活動，並堅決予以打擊。