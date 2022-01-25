大陸國新辦25日就2021年商務運行情況舉行發佈會，指出大陸國內消費逐步恢復，看到去年全年社會消費品零售總額44.1兆元（人民幣，下同）、年增率12.5％，最終消費支出對去年經濟成長貢獻率達65.4％，讓消費重新成為經濟成長第一拉動力。

根據中新網報導，其中新型消費快速發展。實物商品網上零售額10.8兆元、年增12％，占社零總額比重達24.5％，同時包含如「網上年貨節」、「雙品網購節」等也帶動網上零售額1.6兆元，且海南離島免稅品銷售額年增率83.1％。

大陸商務部綜合司司長郭婷婷表示，2022年商務部將統籌疫情防控和商務發展，統籌發展和安全，促進消費持續恢復，穩住外貿外資基本盤，擴大高水準對外開放，保持商務運行在合理區間，推動商務高品質發展，更好服務經濟社會發展大局。

而吸收外資也快速增長，統計去年全年實際使用外資首次突破兆元級別、達到1.1萬億元、年增14.9％，並新設外資企業4.8萬家，成長23.5％，實現引資規模和品質的「雙提升」。