礦物質「磷」是人體必需的營養素。一般來說，食物中肉、魚、蛋、牛乳、乳酪和堅果等蛋白質含量豐富的食物，含磷較多，正常飲食情況下，人們較無缺乏的疑慮。反之要注意的是，若是磷攝取過多，就會增加腎臟負擔，導致高血磷症及腎臟病。尤其要提醒，過年期間許多年菜、年貨都屬高磷－超高磷食材，若是重複攝取，都會傷腎。

●「磷」可強化骨骼 透過腎臟代謝

對人體來說，磷脂質是細胞膜的主要成分，磷酸鹽則是骨骼與牙齒的重要組成分子。正常飲食情況下，一天可攝取到800~1500毫克的磷，主要透過小腸吸收至血液中供身體所需，如產生能量、骨質新生、協助細胞內訊號傳遞、提供細胞膜、DNA或RNA的合成原料等，剩餘的磷就由腎臟負責移除至尿液中排出。因此，攝取過量磷，就會造成腎臟負擔，尤其對於腎功能不佳者而言，就可能造成高血磷症。

三軍總醫院透析中心指出，腎功能不正常者若又有高血磷症，磷離子的排泄量減少，造成體內鈣磷不平衡，可能誘發嚴重的副甲狀腺機能亢進，更使骨中鈣質流失，導致嚴重骨骼病變。

●血磷過高常見因素：吃太多高磷食物

每天從食物中攝取的磷，最好介於800-1000mg之間。年節期間，這些常見的食材要酌量調配，避免短時間內吃下過多重複品項：

(資料來源/三軍總醫院腎臟內科 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

年節期間就想開心進餐又要避免吃進過多磷，專家建議，可將肉製品燙過之後再烹調；加工醃製肉品如肉乾、肉鬆、火腿和火鍋料、內臟類、含骨頭的魚類，像是吻仔魚、丁香魚等含磷較高，勿過量食用。

同時要注意的是，飲料和湯汁、水果都無法替代水分，適量補充飲用水，幫助排尿，也可以促進磷的代謝，讓年節團聚與健康，兩者得兼。