大陸國務院新聞辦公室今(25)日就2021年商務運行情況舉行新聞發布會，商務部綜合司司長郭婷婷表示，2021年中國成為全球第二大商品消費市場，貨物貿易總額連續5年全球第一，吸收外資保持全球第二，對外投資穩居世界前列，設立21個自由貿易試驗區，推進海南自由貿易港建設，簽署全球最大的自貿協定區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

郭婷婷表示，去年全年社會消費品零售總額44.1兆元(人民幣，下同)，年增長12.5％。最終消費支出對經濟增長貢獻率達65.4％，消費重新成為經濟增長第一拉動力。

對外貿易則再創新高。郭婷婷表示，去年全年貨物進出口39.1兆元，年增長21.4％，其中出口增長21.2％，進口增長21.5％，成為經濟運行中的一大亮點。進出口規模接連邁上5兆、6兆美元兩大台階，前3季度出口和進口國際市場佔有率分別為15％和12.1％，均創歷史新高。

次外，主體活力持續增強。有進出口實績企業數量56.7萬家，增加3.6萬家。民營企業進出口增長26.7％，占比提升2個百分點，達到48.6％。對主要交易夥伴進出口較快增長。對東協、歐盟、美國進出口分別增長19.7％、19.1％和20.2％。

去年吸收外資快速增長，全年實際使用外資首次突破兆元，達到1.1兆元，增長14.9％，新設外資企業4.8萬家，增長23.5％，實現引資規模和品質雙提升。

主要來源地投資穩定增長。一帶一路沿線國家對中國投資增長29.4％。新加坡、德國對中國投資分別增長29.7％、16.4％。大項目數較快增長，合約外資5000萬美元、1億美元以上大項目數量分別增長26.1％、25.5％。21家自貿試驗區實際使用外資2130億元，占吸收外資總額的18.5％。