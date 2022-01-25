國際羽總BWF本月25日正式公布最新一周的世界排名，台灣女將戴資穎持續以108800積分高居女單世界第1，成為史上首位統治長達200周的球后！第2名是日本女將山口茜（105149分）、大陸女將陳雨菲（102454分），目前這3位都超過10萬分。

戴資穎2021年一整年都是球后，目前連續53周不間斷的統治，她自己的最高紀錄是連續72周球后（2016年至2018年）以及連續65周球后（2018年至2019年），這次是戴資穎第3度長時間統治女子羽壇。史上唯一200周球后的僅有戴資穎，不過大陸女將李雪芮的連續119周至今無人能及（2012年至2015年）。

由於國際羽總2009年才開始官方排名，1990年開始只有非官方排名，印尼傳奇女將王蓮香在1999年退役，之前她實際上也統治了181周。馬來西亞球王李宗偉（2019年退役）也是在官方排名只有142周，實際上他在球王寶座統治了驚人的349周，另有398周、407周的不同數據。戴資穎已經超越王蓮香的紀錄，現在只是把這個障礙再往上堆。

台灣一哥周天成以92682分位居男單排名第4，球王仍是丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），第2名日本桃田賢斗，第3名丹麥安東森（Anders Antonsen）。