農曆春節到來！台中市長盧秀燕25日主持農曆年前最後一次市政會議。盧秀燕指出，年節期間各項市政運作服務不打烊，因疫情嚴峻防疫提高戰備採取滾動式檢討，隨時加嚴加密；台中市是全台唯一除夕至初六，照樣提供疫苗施打服務的縣市，有需求的民眾可以線上預約。

盧秀燕指出，本周五下班下學後開始放年假，雖然過年期間，但很多市政運作服務沒有停止，包括環保清潔、交通運輸、治安交安及消防安全，經濟活動藝文活動等都沒有停止，市民仍可享受各相關系統提供市政服務。更重要是春節期間防疫不打烊，尤其疫情嚴峻防疫工作不休息並提高戰備，這段時間隨疫情滾動式檢討，春節期間加嚴加密、加強防疫請民眾配合。

盧秀燕表示，台中市是唯一全春節期間照樣提供疫苗施打的縣市政府，從除夕至大年初六照樣天天提供疫苗施打服務；包括醫療院所216家次及462診次專門提供疫苗施打服務；想施打的市民可上線預約。另外，65歲以上長輩快打站施打人數已經超過18萬人次，快打站會打到明天左右。

盧秀燕說，還有很多本月底前滿三個月可施打第三劑的長輩，紛紛詢問何時施打？市府已經安排好，中央表示春節過後馬上提供各縣市政府疫苗，台中市計畫安排2月14、15日兩天再開快打站，春節期間滿三個月65歲以上約8萬人，可施打莫德納疫苗。過完年就會透過里鄰系統發放疫苗接種通知單，預計過年後進行發放。

盧秀燕強調，她特別向所有辛苦的醫護、警消、民政局區公所里長、里幹事等，春節期間須需要去關懷；交通運輸人員警察、消防、經發局人員都無法休假，還要提高戰備能量，春節防疫不打烊，因為要確保城市安全。她向所有辛苦的工作人員致敬，大家都是「城市英雄」，祝大家新年快樂。

春節不打烊接種疫苗線上預約