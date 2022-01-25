桃園公布新足跡。(市府提供)

遠雄自貿港區累積102人染疫，桃園市府25日早上公布最新14處疫調足跡，包括台茂的漢堡王、肯德基、小米等連鎖分店，還有「鮭魚之亂」的壽司郎，以及家樂福、寶雅等賣場，還有亞通客運703路線，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

新聞處長詹賀舜表示，中央流行疫情指揮中心公告自1月25日至2月7日，全國維持二級警戒，市府針對遠雄自貿港區個案公共場所足跡，將每日即時公告兩次，並以「多層次擴大採檢」防堵疫情擴散。

25日上午公布遠雄自貿港區個案1月15至23日相關公共場所足跡，包括1月15日與1月19日上午曾至中華郵政蘆竹郵局，1月15日下午曾搭乘亞通客運703路線；1月16日傍晚及晚間至南崁天主教堂、漢堡王台茂店；1月17日至台灣壽司郎桃園國際路店；1月19日至肯德基台茂店、小米之家桃園台茂專賣店、寶雅蘆竹南竹店、家樂福超市南竹店、康是美新龍安門市；1月22日中午至紅姊姊咕咕麵；1月22日晚間至龍安黃昏市場、家樂福超市桃園龍安店；1月23日中午至遠傳電信內壢中華門市。

詹賀舜表示，上述公共場所足跡市府環境清潔稽查大隊均已完成清消，目前桃園也設有11處社區臨時採檢站，鄰近遠雄自貿港區的採檢站，包含：大園市民活動中心、蘆竹採檢站（東溪路停車場）、大園區三和天幕籃球場等3處。另與移工生活熱區鄰近者，為桃園後火車站停車場、中壢區公民會館等2處採檢站。呼籲若1月10日起曾前往加值園區，以及與亞旭電腦、鴻佰科技2家公司有過業務往來者，也請儘速前往社區採檢站採檢，確保自身健康與社區安全。

詹賀舜呼籲，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。