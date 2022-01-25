南韓知名網紅宋智雅（송지아），日前因被網友抓到身上所配戴的名牌飾品及包包、服飾全是山寨假貨而遭到大批網友撻伐，原本即將大開的星路也被迫全面終止，人氣瞬間跌入谷底。事件延燒幾日後，宋智雅再度於個人YouTube上更新道歉影片，憔悴模樣再度引發網友熱烈討論。

宋智雅擁有精緻臉蛋、火辣身材，經常在社群媒體及YouTube頻道上分享各種精品穿搭而在網路上受到大批網友的喜愛，近期又在戀愛實境節目《單身即地獄》中演出，使她人氣直衝天際，IG追蹤人數突破百萬。但不久前她卻遭到眼尖的網友發現，身上所用的名牌全是假貨，開始引起眾人撻伐，宋智雅隨後就在IG上PO出手寫信道歉並承認錯誤，但網友依舊不放過她，持續留言攻擊，並開始挖出她的背景與家人，讓宋智雅不堪其擾，甚至傳出情緒瀕臨崩潰。

眼看事件越演越烈，宋智雅24日再度於YouTube頻道上更新近4分鐘的影片，影片中她的臉上沒有什麼妝容，身上只穿著一件黑色毛衣，看起來相當憔悴。她表示自己當初只是因為好看而買，後來因為穿搭風格受到大眾喜愛也讓她沉迷其中，針對這一點她感到相當抱歉也承認錯誤，對於自己過去的行為感到相當心寒，她的家人也因此受到嚴重的影響，她將會深刻的反省自己的行為，也希望大家不要再攻擊她的家人。而點開宋智雅的YouTube頻道頁面及IG帳號，才發現她已將過去的影片全改為私人看不到了，IG帳號也暫時關閉，避免再遭到酸民的攻擊。