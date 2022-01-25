苗栗縣議員鄭聚然2019年在議會質詢縣政府工務處長，並建議拓寬頭份市水源路229巷等，遭監察院認定，鄭男幫自己公司玉寶公司「淨自在納骨塔」質詢，違反《公職人員利益衝突迴避法》裁罰30萬元，鄭對監察院提告後，台北地方法院行政庭認定裁罰無誤，判決駁回，可上訴。

判決指出，鄭男從2016年3月10日起擔任玉寶公司負責人，該公司的「淨自在納骨塔」價值上億，為設於水源路229巷少數營利事業中規模最大者，但監院認為鄭身為縣議員，對於苗栗縣政府具有監督權限，明知玉寶公司為其關係人，仍假借其職務上之權力、機會或方法，圖其關係人之利益。

鄭男帶2019年1月25日於議會質詢苗栗縣政府工務處處長、同年2月間透過電話向苗栗縣政府工務處建議徵收、拓寬苗栗縣頭份市水源路229巷，並建議在該巷口增設號誌燈，更於同年3月5日親自到場參與拓寬會勘等行為，經監院認定鄭違反利衝法裁罰30萬元。

鄭男提行政訴訟主張，無限上綱利衝法之規定，將箝制民意代表之為民喉舌之功能；縣議員建議行政機關拓寬道路、增設路燈等，縱使不在其住家附近，但條條道路均相互連結，拓寬道路、增設路燈等均將同時使該議員享受道路拓寬、增設路燈等之利益，監院對他的裁罰應撤銷。

台北地院認為，對於交通流量主要集中於掃墓時節的玉寶公司而言，水源路229巷倘能拓寬，對玉寶公司之經營將有助益，然因水源路229巷僅為村里聯絡道，路寬較小，對當地居民並無拓寬之急迫性。

北院指出，鄭在接獲民眾陳情後，未請權責機關先協助瞭解交通狀況，徵詢有無改善交通之需要及可能，也未徵詢其他在地居民意見等，他建議徵收或拓寬水源路229巷全線，其目的乃係為其關係人玉寶公司之私利所為，鄭已違反利衝法規定應裁罰30萬元，駁回鄭的請求。