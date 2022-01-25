台中西區坐擁科博館、國美館兩大國家級藝文地標，文教氣息濃厚，成為不少自住豪客的首選，房價力拼七期新市政中心！其中，「由鉅大恆」、「富邦天空樹」成屋最高單價站上7字頭；「忠泰老佛爺」、「勤美之森」預售豪宅案最高單價逾6字頭，預期後續頂樓或特殊戶交易將續創新高價，為西區豪宅行情增溫。

根據台中市地政局最新資料統計，西區2021年共有2345棟成交量，寫下近7年新高，較2020年成長約4.5％，相較2019年則有近14％的成長、較2018年增幅更達27％，西區房市買氣逐年明顯增溫。

在西區豪宅成屋方面，中台灣首座鑽石級智慧建築「由鉅大恆」，目前以每坪均價65.68萬元，穩居西區第一名宅，且名列台中十大豪宅排行榜；近兩筆成交則出現在2020年底，26樓及27樓戶分別以單價66.2萬及66.41萬元成交！

此外，堪稱豪宅史上施工難度之最的「富邦天空樹」，為普立茲克獎得主伊東豊雄（Toyo Ito）所設計，當初憑藉產品獨特性創下西區豪宅天價，最高單價77.8萬元，每坪均價直逼6字頭，全案僅餘個位數戶別、已進入銷售尾聲。

觀察西區預售實價登錄，原本僅由「由鉅大恆」及「富邦天空樹」兩大名宅憑藉頂級產品規劃改寫區域行情，近期位於草悟道首排的「忠泰老佛爺」、「勤美之森」也陸續揭露實價，中高樓層行情已有6字頭；另外，「富宇德川」、「鉅陞東方博舍」單價也有45至50萬元的行情。

採豪宅＋勤美洲際酒店複合式開發的「勤美之森」百億開發案，近期已有87筆預售實登，均價衝破5字頭，其中最高單價為33樓，以總價1.1億元成交，換算每坪單價66.6萬元。

「勤美之森」豪宅預售案從4字頭開始銷售，2021年第四季搭上房市買氣大爆發，最新成交單價據悉已來到7字頭，目前整體銷售逾7成，預計2023年第一季完工落成。

勤美集團緊接著將於今年下半年，推出豪宅＋商場的「勤美之丘」二期開發案。由於「勤美之森」豪宅規劃80-170坪大坪數產品，每戶總價超過5000萬元，因此緊鄰「勤美之森」的「勤美之丘」，將主攻40-50坪的中坪數產品，總價在4000萬元以內，預估總銷約60億元。

此外，由已故時尚大帝-卡爾．拉格斐擔任設計總監的「忠泰老佛爺」豪宅預售案，是忠泰集團插旗台中豪宅圈的首發案，採34層SC鋼骨雙塔地標規劃、法式訂製時尚精品宅，目前均價約52.17萬元；其中，33樓總坪數265.18坪、以總價1.6億元成交，換算每坪單價64.7萬元，寫下近一年區域總價紀錄！