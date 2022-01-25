莫德納要來了 蘇貞昌預告150萬劑今運抵台

本土疫情升溫，群聚感染事件持擴大，政府積極鼓勵民眾盡速接種第三劑疫苗，其中，莫德納疫苗非常搶手，甚至部分縣市面臨無莫德納疫苗可施打。行政院長蘇貞昌今宣布好消息，今天下午將有150萬劑莫德納疫苗運抵台灣，希望國人盡速施打疫苗，保護自己也保護家人。

蘇貞昌今上午視察視察龜山集中檢疫所，聽取報告後感到滿意，蘇貞昌表示，現在輕症分流減輕醫療負擔，相關做法非常清楚，感謝同仁辛勞，特別是農曆春節將至，辛苦了，加油。

蘇貞昌表示，因應這波疫情，今天上午再度召開擴大防疫會議，掌握疫情狀況，變種病毒特行傳播快、症狀輕，目前所有藥品準備足夠，而且口服藥品陸續進來，輕症分流也執行順利，請國人戒慎，但不必恐懼。

面對農曆春節將至，蘇貞昌提醒國人配合防疫作業，尤其是施打疫苗很有效，今天下午將有150萬劑莫德納疫苗進來，希望國人依照預約作業，盡快施打疫，保護自己也保護家人。