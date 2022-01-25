美媒報導，在矽谷的房地產交易市場出現接受加密貨幣購屋的選項，投資者把虛擬貨幣的投資轉為實體房屋、或用來支付頭期款有增多的趨勢。

騎腳踏車10分鐘可到搜尋引擎龍頭谷歌（Google）總部上班的兩房一衛公寓求售，屋主和仲介還附加了一個條件，買方可用加密貨幣購屋，不管是比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）或其他虛擬貨幣都可以接受。

加州「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，房地產仲介布萊恩（Greg Bryant）表示，用加密貨幣交易購屋沒有那麼難，加上他所代表的賣方是科技人，「可能比較不怕」。

洛杉磯房地產經紀人莫瑞提（Piper Moretti）5年前第一次仲介加密貨幣的房屋交易，當時這種概念很新，賣方不願接受加密貨幣，因此買方必須像賣股票一樣把加密貨幣的投資賣掉，再以現金買房。

在那之前，莫瑞提搜尋研究找到2014年有一位矽谷創業家以加密貨幣購買滑雪度假勝地塔霍湖（Lake Tahoe）一處160萬美元房產。

莫瑞提至今協助過5個加密貨幣買房的案子，主要在南加州和加勒比海地區。她說，部分貸款方願意接受以加密貨幣進行短期借款，但多半不願意把加密貨幣視為貸款的抵押品。

儘管如此，莫瑞提認為，美國社會對於虛擬貨幣的接受度提高，信貸公司已逐漸願意把虛擬貨幣當成貸款人的資產。

報導指出，雖然加密貨幣並未獲得政府與央行的支持，加密貨幣日益受到投資人、創投基金的青睞，傳統銀行也逐漸接受這種數位支付的方式。

目前以加密貨幣完成房地產交易的案件仍屬少見，整體則有上升的趨勢。房地產交易網站Redfin於去年12月調查發現，約12%的首購族打算賣掉加密貨幣的投資來買房，而且人數從2019年到2020年成長了4%。

加密貨幣市場的波動性很高，能讓人快速致富或破財。以比特幣（Bitcoin）為例，去年的價錢在3.4萬美元與6.5萬美元之間擺盪，以太幣（Ethereum）則在1400美元到4800美元間。

美國網路房地產交易、經紀服務公司Redfin的首席經濟學家費維勒（Daryl Fairweather）說，採用政府支持首購族的貸款方案風險較低，建議人們還是盡量避免以高風險的投資去購屋。