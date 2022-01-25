受到電商平台競爭日益激烈，市場傳聞，富邦媒(8454)營業淨利率恐因競爭而下滑，且美國聯準會(FED)升息腳步日近，狂燒近兩年的資金派對即將結束，加上近期國際股市波動劇烈，致使富邦媒股價連兩天重挫跌停，失守1200元關卡，不過外資仍看好富邦媒居台灣B2C龍頭及台灣零售市場領先優勢，維持富邦媒「買進」評等。

新冠肺炎疫情加速消費者購物往電商平台發展，各大產業企業紛紛擴大電商平台銷售，卻也加劇電商平台銷售競爭，市場傳聞，富邦媒今年營業淨利率(OPM)將因競爭而下滑，且全球通膨壓力沈重，美國聯準會升息腳步日近，全球央行利率政策傾向緊縮，全球狂燒近兩年的資金派對即將結束，不僅加劇全球股市波動，連帶過去享有高本益比的電商平台如亞馬遜等也遭到嚴重修正，富邦媒股價連兩天重挫跌停，失守1200元關卡，累計今年以來，富邦媒股價已修正28.31%。

富邦媒股價連日重挫，外資並未看淡富邦媒前景，外資表示，富邦媒維持今年OPM持平或小幅下滑看法，我們也認為，近期股市波動大，高本益比的股票容易被獲利了結，但看好富邦媒居台灣B2C龍頭及台灣零售市場領先優勢，維持富邦媒「買進」評等。

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