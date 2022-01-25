21年前喧騰一時的「阜東集團」吸金案，乩童出身的集團負責人陳育珅被控藉由宗教、投資等名義，在全台吸金上百億元，包括921地震南投受災戶在內的數百人受害，最後被判刑20年定讞，入監服刑，矯正署已核准其假釋案。

據指出，當年年僅20多歲的陳育珅，具有乩童身分，由於曾經在多家證券公司當過助理營業員，負責代客操作買賣股票，從2001年元月起，以阜東集團名義，對外宣稱從事斷頭股票的標購和買賣，可在短期獲取高利，吸引投資人參與。

2001年5月陳在台北成立阜東世紀集團松江營業部，自任主席，層層吸收親友加入投資，並在全台各地違法吸金及炒作股票，其吸金手法透過發送股票買賣假消息，並以乩童身分假傳可以短期獲利的神蹟，吸引投資者上鉤，期間陳還積極參與或資助宗教及賑災活動，取信大眾以擴大吸金，估計吸金近百億元，被害人多達數百人，其中包括921震災的南投受災戶。

大批投資人最後因血本無歸，向雲林地檢署檢舉。2003年12月檢方依違反銀行法、證券交易法、洗錢防制法、詐欺等罪起訴陳男及幹部30多人。

但陳男仍於2004年操控阜東集團的決策及資金，將集團分成兩大系統，各自經營十家投資顧問公司，且在全台各地成立吸金據點，以類似老鼠會的組織架構吸金，台南地檢署2006年7月再起訴陳男，指控他吸金20多億，具體求刑20年。

陳育珅最後被法院判處應執行有期徒刑20年確定，入監執行，法務部矯正署日前已核准假釋案，台南高分院亦已裁定付保護管束。