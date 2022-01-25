日本防衛省23日發佈消息稱，海上自衛隊近日在沖繩以南海域與美國海軍實施了聯合戰術訓練，雙方共計出動了5艘航母級別的主力戰艦，「有意協同展現對華威懾」。該演習所在的「沖繩以南海域」有什麼特殊？西方觀察家敏銳地發現，這裡是駐日美軍在台海爆發戰事進行干涉的必經之路。

英國媒體24日報導，宣稱在過去的半年內，解放軍驅逐艦和護衛艦已經在該海域實現了常態化部署。中共解放軍此舉代表著什麼？大陸著名軍事類微信公眾號「樞密院十號」分析，對於美軍而言，干涉台海戰事時可能受到阻攔；對於台灣而言，更是後路被抄斷了。

英國《金融時報》1月24日爆料稱，解放軍艦艇當下正常態化部署在日本和台灣中間的海域，解放軍軍艦「每日都有巡航」。

報導援引台灣、日本和美國的有關官員的話稱，最近6個月以來，解放軍海軍已在琉球群島以南和以東的海域輪換部署驅逐艦和導彈護衛艦。一名五角大樓官員表示，過去一年中，解放軍海軍增加了在日本「西南諸島」與台灣東北部海域的存在。「解放軍現在在該地區常態化部署有一艘軍艦，通常還有另一艘軍艦陪同巡航」。

這意味著「中國海軍首次實現在第一島鏈之外的常態化部署」。報導稱，「北京認為，在第一島鏈以外海域自由行動是中國海軍實力的關鍵象徵。」

「樞密院十號」指出，用中國軍事迷更熟悉的語言來說，這就是「中國海軍已經常態化衝出第一島鏈的封鎖了」。

台灣和日本的防務專家認為，解放軍海軍的這些行動清楚表明，中國可能正在為未來台海戰爭中的各種情況進行演習。「如果解放軍對台灣發動攻擊，可能包括襲擊台灣東海岸的空軍基地，並阻止從日本和關島出發的美軍協防台灣」。

「樞密院十號」指出，通過在連接日本和台灣的這片關鍵海域的長期存在，解放軍艦艇不但能熟悉這片海域的情況，還有望在台海衝突初期搶佔先機，扼守這條距離台灣最近的駐日美軍快速增援的通道。等到駐日本的美國第七艦隊集結起來傾巢南下，恐怕它們所要面對的就不只是一兩艘中國驅逐艦或護衛艦了。

「也正是認識到這片海域的重要性，這兩年來美日艦艇接連在此舉行大規模演習。」「樞密院十號」指出，去年美日英等三國出動四艘航母和准航母在沖繩以南海域舉行聯合演習，如今美國和日本又故伎重演，在這裡擺出了美國海軍「卡爾·文森」號、「林肯」號航母，「美國」號、「埃塞克斯」號兩棲攻擊艦和日本「日向」號直升機母艦組成的「大陣仗」。

「樞密院十號」分析，顯然解放軍的部署已經刺痛了美國和日本；而對於台灣來說，解放軍的這次部署就更要命了。長期以來，台軍一直將台灣東部海岸當成解放軍無法攻擊的「安全後花園」，而距離台灣最近的沖繩諸島更是在去年的「漢光」演習中，成為台灣空軍戰機遭到攻擊時的緊急疏散地。

《金融時報》也提到，去年11月，台軍在台灣東部、日本與那國島之間的海域發現了兩艘解放軍071型船塢登陸艦，這兩艘大型登陸艦可以攜帶裝甲車輛、直升機和氣墊船，「可能被用於攻擊台灣空軍重要的花蓮空軍基地」。

「樞密院十號」分析，如今解放軍海軍在這片海域的出現，不但讓「後花園」受到威脅，更是切斷了台灣與沖繩的關鍵通道。「台灣某些政要的逃跑後路也被抄了，這就太要命了啊。」