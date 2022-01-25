蔡英文總統22日出席「經國七海文化園區」開幕典禮，致詞時引用前總統蔣經國的話，表示中華民國到今天所以能夠生存，主要是因為在世界堅決反共，不與任何共黨妥協，引發外界議論。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，「蔡尊蔣、有壓力；藍掏空、不自覺」。

黃暐瀚今（25日）在臉書發文表示，從「中華民國、台灣」，到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，蔡英文更進一步的動作，是「尊蔣」。說到底，蔡英文嚴然變成了「經國先生的傳人」，傳承「愛國反共」，今日的實踐，叫做「抗中保台」。

黃暐瀚指出，然而，蔡總統的「尊蔣」，卻引來民進黨的強烈反彈，行政院長蘇貞昌院長說「獨裁者滿手血腥」，清大學者姚人多批蔡價值真空，所以，自己的用詞很精確，是「蔡在尊蔣」不是「綠在尊蔣」，民進黨看來並未接受蔡總統的路線。猶如當年，馬英九前總統在台北市長任內，公開為二二八事件道歉一樣，是「馬英九道歉」，不是「國民黨道歉」，那是馬英九的路線，不是國民黨的路線。

黃暐瀚認為，雖然是「個人路線」，但當這個「人」，是強人的時候，整個黨，就得跟著去。馬如此，蔡亦然，現在蔡英文公開尊蔣，遭遇黨內亂流，之後蔡英文是會「沈默不回應」，是「加碼繼續尊蔣」，抑或「改口不尊蔣」？都值得觀察，但不管結果如何，「局外人」藍營躺在一旁，突然受傷！

黃暐瀚感嘆，如果連「中華民國」跟「蔣經國」都竟成了「民進黨總統」掛在嘴邊的圖騰形象，那國民黨還剩下什麼「價值」？還怎麼跟別人做出「品牌區隔」？國民黨有想過嗎？所以自己才說：「蔡尊蔣、有壓力；藍掏空、不自覺」。