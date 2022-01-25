前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」，台北地方法院認定前立委蔡正元利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元資產，依業務侵占罪判刑3年6月，另違《商業會計法》判刑6月，可易科罰金，台灣高等法院25日就境管部分訊問蔡，他說清白比生命重要，否認犯罪。

三中案緣於《廣電法》要求在2005年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營，馬英九2005年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓。外界質疑交易案疑涉賤賣，特偵組一度介入偵辦，2014年以「查無犯罪事證」簽結。

台北地院一審判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪，只有蔡正元遭判有罪，他因限制出境、出海期限屆滿，高院開庭訊問。

蔡正元否認犯罪，指出他69歲了，能再活多久自己也不清楚，力求清白比生命更重要，不可能任由刻意羅織他入罪的人，讓他在蓋棺之時以有罪之身入火葬場，這是他否認犯罪的生命意義。限制出境出海部分，高院合議庭評議後再作出裁定。