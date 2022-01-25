2021年5月10日，北京冬奧會標誌性場館國家速滑館「冰絲帶」開展首次全冰面製冰，規模約1.2萬平方米的場館全冰面成功亮相。（新華社）

中國官媒新華社25日報導，「希望北京冬奧會的二氧化碳製冰技術能傳遍全世界。」國際奧會製冰工程顧問薩瑟蘭在24日的媒體吹風會上表達了這一心願。薩瑟蘭是北京冬奧會特聘專家，從事製冰工作40多年，有八屆冬奧會製冰經驗，負責過冰球、冰壺、花式滑冰、競速滑冰等賽事製冰。「為冬奧會製冰是一個非常棒的體驗，感謝北京。」

在介紹自己的工作經歷時，薩瑟蘭坦言，年輕時的自己並不知道製冰使用的製冷劑會汙染環境，後來隨著技術的進步，他認識到大量使用傳統製冷劑，會導致全球變暖，破壞臭氧層，於是行業內開始制定規則，限制傳統製冷劑使用，並開始嘗試新的製冷方法。

當得知北京冬奧會選擇了二氧化碳製冷劑時，薩瑟蘭說：「這是一個偉大的決定。」

薩瑟蘭用圖表的形式，直觀解讀了兩種製冷劑的區別：二氧化碳製冷劑破壞臭氧層潛能值為0，全球變暖潛能值僅為1。使用相同數量的傳統製冷劑的碳排放量，是二氧化碳製冷劑的3800多倍，所以後者是最環保的方法之一。

薩瑟蘭表示，與傳統製冷劑不同，二氧化碳製冷劑無毒無污染，且對於熱轉換來說，效率非常高。

「還有一點，讓製冰師最滿意的是，二氧化碳製冷劑可以保證整個冰面的溫度非常平均，而這是傳統製冷劑辦不到的，後者需要製冰師努力去控溫。此外，該技術可以保證無論運動員滑到第幾圈，冰的品質都一樣好，這會讓比賽更公平。」

製冰是冬奧場館技術實力的綜合展現。薩瑟蘭說自己對國家速滑館印象深刻，因為它是全球首個應用二氧化碳製冰技術的冬奧場館。

「中國使用二氧化碳這一新型製冷劑的勇氣可嘉，在此之前，中國還沒有冰場使用過這一技術。感謝中國付出的努力，讓這一切變為可能。」

「製冰工作已經完成，接下來就交給運動員了。」薩瑟蘭說。