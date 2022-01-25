主打快速、便宜又方便的百元理髮店，深受不少人喜愛，不過一名男網友發現，百元理髮店居然悄悄漲價，從原本的100元變成110元，讓他相當驚訝，「連百元剪髮也漲價了嗎」，引起網友熱議。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，春節連假即將到來，他決定先到百元理髮店修剪髮型，到達後他發現，店家在門口貼出一張公告，表示因應原物料上漲與人力成本，即日起調漲10元，驚呼「連百元剪髮也漲價了嗎」。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「我也有發現，上個星期剪就漲到110」、「我昨天剪才100元，但是洗頭從20元變30元」、「我家這邊的是漲洗頭的錢，10元漲到20元，難道是水費有變貴了嗎，還是洗髮精變貴了」。

實際上，去年11月就有網友在PTT八卦板以「百元剪髮要怎麼漲價」為題發文，表示百元剪髮顧名思義就是花100元剪頭髮，那店家漲價的話，是否也要一起改名，引起網友討論。

當時就有網友透露，「我家附近的早就漲了，招牌也沒改」、「很多漲到150元了，還是掛百元剪髮」、「就像百元平價火鍋也都說是百元，但實際上餐點都要百元以上，兩者套路都一樣」。