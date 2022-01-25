41歲藝人納豆（林郁智）昨（24日）驚傳腦出血送醫治療，他的舅舅、新北市長侯友宜特地在臉書發文集氣，引發社會高度關注；對此，與納豆情牽4年多的「國光女神」依依（陳依依）回應了。

根據《三立新聞網》報導，納豆送往醫院時，依依都在身旁陪伴，她透露納豆昨天早上身體不舒服，到醫院進行檢查，「目前沒什麼事，現在在休息中」。今（25日）中午，依依親自在IG轉PO納豆經紀公司最新聲明，簡短地透露：「真的非常謝謝大家的關心，請給我們一點空間休養，謝謝大家。」

這份由納豆經紀人恩恩發的聲明表示：「對於納豆相關病情報導，為避免造成過多且不必要的揣測，經由家屬同意以此聲明做說明。昨日一月二十四日早上納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。昨日納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繁，也請各位給予納豆休養的空間。疫情期間懇請各位媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬的不便，最後再次感謝大家的關心。」

納豆本來24日要在節目《同學來了》替搭檔阿Ken慶生，卻因身體不適而取消錄影，對於傳言他是出血性中風住院開刀，經紀人表示：「就是早上身體不舒服，去做了例行性檢查！才跟《同學來了》請假，謝謝關心！」並強調跟疫情沒關係，之後就放年假了，讓他好好休息。

不過，侯友宜昨晚間在臉書替納豆集氣，讓大家都非常擔心，納豆經紀人趕緊在官方臉書回應：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽『再次』確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！」同時感謝外界的關心。

侯友宜今（25日）主持道安會報結束後，被問到納豆的最新狀況，僅簡短的表示：「這段時間都有跟納豆的媽媽通電話，期待借大家的集氣，讓納豆能一切平安，謝謝大家的關心，非常感恩。」