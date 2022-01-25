美系外資出具報告，看好CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)營運將受惠電動車及自動駕駛輔助系統發展趨勢、並跟隨中國大陸影像感測器內需及低軌衛星通訊需求成長，首評「買進」評等、目標價386元，意味股價具上漲50％潛在空間。

同欣電股價去年11月中觸及323.5元新高後震盪拉回，24日一度下探253元、為去年10月底以來3個月低點，但終場反彈勁揚4.68％、收於268.5元，今（25）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚1.86％，早盤力守盤上、表現優於大盤。

同欣電在全球車用鏡頭封裝和LED車燈基板市場占據主導地位，為安森美、索尼和歐司朗等全球主要巨擘提供服務。隨著自動駕駛輔助系統（ADAS）和LED車燈滲透率提升，美系外資看好同欣電營運將受惠於每部車搭載的鏡頭影像感測器含量增加。

美系外資預期，去年貢獻同欣電約42％營收的車用應用相關業務，在2021～2024年的營收年複合成長率（CAGR）估達26％，使有助毛利率提升的車用產品占比至2024年增加至56％，提高同欣電整體毛利率和獲利品質。

同時，在歷經2021年供應鏈分裂及供給中斷後，美系外資認為同欣電的手機CIS業務在2022～2024年表現將優於預期，並受惠於韋爾半導體市占率增加及中國大陸的內需趨勢，今年估貢獻營收達29％。此外，低軌衛星通訊的加速部署，有望成為營運新成長動力。

隨著同欣電業務迅速轉向以車用為重心，美系外資認為對2020～2021年一般照明和智慧手機需求疲弱的擔憂正逐漸消退，並認為車用產業調升空間似乎被低估，看好車用和自駕輔助系統的結構性需求趨勢，將帶動同欣電獲利多年成長，並推動本益比重估。

在自駕輔助系統、電動車及多項新動能帶動下，美系外資看好同欣電2022～2024年營收將分別成長12％、17％、13％，毛利較高的車用貢獻增加將使毛利率至2024年升至35.8％，使2022～2024年獲利分別成長24％、19％、17％、每股盈餘估達19.3元、23元、27元。