近來加密貨幣市場慘遭血洗，網路券商羅賓漢（Robinhood）和加密貨幣交易平台Coinbase股價均受到重創，這兩家去年才剛掛牌上市的公司在周一反彈收高之前，盤中都曾一度跌至歷史新低。

烏俄緊張局勢急速升高，周一華爾街股市盤中大跌，羅賓漢隨之跌至11.15美元，創下歷來最低價，惟尾盤亦隨大盤反彈，終場收漲約1.1%，為13.12美元。今年以來，羅賓漢股價已下跌逾25%，較其歷史高點回落約85%。

Coinbase盤中一度暴跌近15%，創下歷史新低162.51美元，終場小跌0.26%，收在191.48美元。今年以來，Coinbase股價下跌近25%，與其歷史高點相比下跌約55%。

受美股強勁反彈激勵，周一比特幣價格在跌破3.3萬美元大關、最低跌至去年7月以來新低32982.11美元後由跌轉升。目前比特幣價格上漲2.76%，報36213.18美元。

比特幣價格今年來已下跌近25%，較去年11月創下的歷史高點下跌約50%，羅賓漢和Coinbase等加密貨幣交易平台首當其衝。

周一比特幣挖礦公司Marathon Digital、Hive和Riot Blockchain亦在劇烈震盪後反彈收高，但今年以來，其市值均已跌掉近三分之一。

其他與加密貨幣有關的個股，如Square母公司Block、全球首富馬斯克的特斯拉，以及軟體公司MicroStrategy周一均下跌，今年以來的表現亦同樣疲弱。特斯拉周一收跌1.47%，為930美元，盤中一度重挫10.86%，失守900美元大關，最低跌至851.47美元。