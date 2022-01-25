高通膨壓力未解、變種病毒急速感染，廠商對於景氣前景仍抱持希望！

台灣經濟研究院調查製造業、服務業、營建業三大產業廠商對景氣的最新看法，25日公布2021年12月調查暨分析結果，12月三大產業營業氣候測驗點同步走高，延續前月的回升趨勢。

其中，12月製造業與營建業營業氣候測驗點呈現連續兩個月上揚態勢，服務業測驗點亦呈現連續五個月上揚態勢。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，「主要是製造業認為第二季會有明顯的復甦！」，因此拉升了2021年12月製造業營業氣候測驗點數值，也確定製造業今年仍和全球景氣趨勢同軌。

孫明德分析，就各國的採購經理人PMI來看，11、12月都已在走緩，2021年第四季的景氣從前一季的高點放緩，此次調查台灣製造業，也顯示廠商認為當（12）月景氣為「好」比率為27.8％，較11月29.6％減少1.8個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為21.7％，較11月20.9％增加0.8個百分點；但是，由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由11月的30.7％增加4.3個百分點至當月的35.0％，看壞比率由11月的14.0％減少1.1個百分點至當月的12.9％，有超過四成比例的電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業、運輸工具業廠商看好未來半年景氣表現。

至於服務業，台經院指出，2021年12月受惠於聖誕、跨年聚餐檔期帶動，加上業者配合節慶活動推出促銷方案以吸引市場消費，使得國內旅遊、外出用餐人潮湧現，挹注餐旅業業績表現，故有接近八成左右的餐旅業者看好當月景氣表現。

在金融相關產業方面，台經院指出，銀行業放款核心業務呈現穩定成長，手續費收入受惠於財管業務維持穩健動能，加上淨利差回穩而挹注營業收入，而保險業者則受惠於全球股市震盪走高，壽險業者伺機實現資本利得，帶動投資收益成長，加上產險業務穩定，保險業保費收入相較11月增加，挹注營收成長，故銀行業與保險業看好當月景氣的廠商比例明顯高於看壞。