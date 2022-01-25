文／閻芝霖

台灣23日新增52例本土確診個案，雖然台南市零確診，但根據疫調顯示，有3名確診足跡曾到訪台南施家小捲米粉、周氏蝦捲等台南名店，其中，圖表上周氏蝦捲特別備註17位匡列對象中只有2名為台南市民，讓許多網友爆笑「想表達什麼？」

台南市公布確診足跡！周氏蝦捲備註欄成話題

根據台南市疫調足跡公布，案18399在1月20日前往施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店等地，店員與外縣市接觸的顧客匡列27人接受採檢，從台南市公布的足跡圖卡發現，「施家小卷米粉職員：3位」、「蜜餞行職員：3位」，只有周氏蝦捲詳細指出「周氏蝦捲職員：19位」、「周氏蝦捲內用顧客：2位（總共17位，只有2位為台南市民）」，特別強調只有2位為台南市民，意外引起網友熱議。

▲根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，許多人認為周氏蝦捲是觀光客在吃的，但也有在地人覺得好吃。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字網友怎麼說？

有網友就以「周氏蝦捲的備註想表達什麼？」為題引起網友討論，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》查看周氏蝦捲的回文關鍵字，許多網友認為，這是「觀光客」、「盤子」在吃的、「台南人」才「不吃」這間。

網友直言「代表是外地遊客愛吃的」、「代表安平人不吃周氏啊」「表示是外地人多，所以要匡列有可能很困難」、「17個顧客 只有2個臺南人 臺南人自己不吃」、「那兩個應該是陪外地朋友吃」，許多台南網友也認證「這足跡看起來就不是台南人會去的」、「根本外地觀光客足跡」。

不過也有部分網友認為好吃「我台南人覺得周氏很好吃啊，而且一定要配甜甜醬油膏」、「我臺南住25年了 吃蝦捲的話只吃周氏」、「周氏也滿好吃的，用餐環境又好，算是少數觀光客跟當地人都愛的店」、「一堆人說周氏蝦捲是觀光客在吃的 但也說不出哪家比他好的」、「本台北俗覺得現炸蝦捲沾甜甜的醬和芥末都好吃」。

還是有網友認真回應「台南市政府只負責篩檢台南市民，很難懂嗎」、「應該是台南市政府只有權要求這二位台南市民自主管理的意思？其他縣市來的遊客不在他們管轄」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月24日至2022年01月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『周氏蝦捲』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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