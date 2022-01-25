台中市張姓男子原本在派出所擔任巡佐，因偷走同事錢包內的100元、3度翻看同事勤務櫃行竊未遂，失去警職，之後又因在超商行竊被逮遭判刑。張妻心死提離婚訴訟，揭開張男曾偷拍她2個妹妹的私密處，還曾違反她的意願，強行發生性關係。台中地院審理後，判准離婚。

根據判決書內容，原在台中市某派出所擔任巡佐的張男，2019年1月翻同事勤務櫃，偷走同事皮夾的100元現金；同年4月又3度翻看同事勤務櫃行竊未遂，遭判拘役40日、緩刑2年，張男也因此失去警職。

然張男去年又被抓到在超商偷竊梅子、維他命C、枇杷膏、牛肉乾、葉黃素等物品，被依竊盜罪判他拘役50日、可易科罰金。

張妻心死提出離婚訴訟，披露張男曾在1995年兩人婚後不久，趁陪她回娘家時，偷裝針孔攝影機拍攝她妹妹的身體隱私部位，事後她與家人選擇原諒。但張男竟在2017年又用相同手法拍她另一個妹妹的隱私部位，被依妨害秘密罪起訴，不過妹妹最後將撤回告訴。

張妻另指控，張男於去年5月間，違反她性自主意願，以強行的手段發生關係，至此夫妻情分已然盡失，兩造形同陌路，請求離婚。

台中地院審理後，認為張男身為警察，還犯下竊盜、妨害秘密等案件，並違反妻子意願發生關係，造成其精神痛苦，婚姻關係難以維持，判准離婚。