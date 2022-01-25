美股周一出現劇烈震盪，道瓊雖收漲近百點，但盤中一度下殺千點，引發亞洲股市今（25日）同步挫低，台股早盤一度大跌逾300點，顯示升息、疫情急俄烏衝突持續對股市造成衝擊，有專家表示，升息仍是引發崩跌的最主要原因，估值高的科技股首當其衝，納斯達克指數也會因此陷入更長時間的修正。

CNBC報導，儘管美股四大指數尾盤都出現上漲，但道瓊與標普500指數都有機會創下2020年3月疫情引發股災後最糟糕的單月表現，與此同時，納斯達克指數將寫下2008年10月以來的最大跌幅。

研究機構Yardeni Research創辦人Ed Yardeni認為，「聯準會1月初發布的12月中會議記錄讓投資人感到震驚，進而導致股市出現震盪。」富國銀行提出的研究報告也顯示，過去一個月來，聯準會越來越清楚地表示，他們會更加認真的面對通貨膨脹。

報導指出，美股這一波殺盤，將使得估值高的科技股受到衝擊，上周納斯達克指數陷入修正後，距離11月創紀錄的表現已大跌逾10%，周一盤中甚至距離雄市僅差僅%而已。

此外，有專家提及，升息仍是引發崩跌的最主要原因，估值高的科技股首當其衝，納斯達克指數也會因此陷入更長時間的修正。美國銀行股票與量化研究分析師Savita Subramanian則說：「從21年第三季度末以來，納斯達克100指數的 2022年獲利預測下降了0.8%，而標普500指數的預測則上升1.9%，顯示科技股的基本面，相對於整個市場是比較弱的。」

美股1月所出現的劇烈震盪已蔓延至全球股市，英國指數周一出現2%跌幅，德國、法國及荷蘭等國指數更大跌近4%，今台股盤中重挫逾300點，日經指數跌近2%，韓國綜合指數則出現超過1.8%的跌幅。