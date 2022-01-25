《美麗島電子報》民調顯示，民眾對國民黨好感度僅22.7％，比上月減少5.3個百分點，創下16年來的次低，反感度則增加4.9個百分點達63％，是16年新高。國民黨立委李德維感慨，當10個台灣人中，有6個討厭國民黨，這嚇人的數字，讓他左思右想，反感可能不是來自於對作惡的不滿，「是對無能的不屑。」

李德維指出，從民調交叉分析顯示，國民黨民調崩跌最嚴重的，尤其是「居住新北市」，「20到29歲、40到49歲」與「民眾黨支持者」，這幾個族群崩跌最劇烈。

李德維認為，國民黨近期沒做什麼壞事，國民黨壞就壞在「幾乎一事無成」，公投是攸關國計民生，結果全敗，罷免不成，補選也丟了，氣若游絲，看不到臥薪嘗膽的反省與鬥志，說穿了，這些反感可能不是來自於對作惡的不滿，「是對無能的不屑。」

李德維指出，理想狀態下，黨好，可以拉抬候選人；候選人優秀，可以榮耀黨。但如果這民調數字沒有快速顯著的改善，年底選舉前的這幾個月，所有現任的公職民代，或者參選人，都只能孤身奮戰，就如同台中二選區的顏寬恒一樣，黨不是不幫忙，只怕也幫不上忙。